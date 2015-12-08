مدرب يوفنتوس: بينيتث سينجح في ريال مدريد

يثق ماسيمو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن رفائيل بينيتث سينجح في قيادة ريال مدريد، رغم البداية المتعثرة للفريق الملكي في الليجا.

ريال مدريد خسر من برشلونة في سنتياجو برنابيو من برشلونة في كلاسيكو الليجا 4-0، ليخرج فلورنتينو بيريز رئيس النادي في مؤتمر صحفي لتجديد الثقة في بينيتث.

ثم بات ريال مدريد خارج مسابقة كأس الملك الإسباني رسميا من دور الـ32، بسبب إشراك الروسي دنيس شيريشيف أمام قادش رغم أنه موقوف مباراة بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء الموسم الماضي مع فريقه السابق فياريال.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "تدريب ريال مدريد ليس سهلا، بينيتث قام بعمل جيد في نابولي، وواثق من أن ريال مدريد سيؤدي بشكل جيد معه".

وتابع "بالنسبة لما حدث في الكأس، فريال مدريد ارتكب خطأ وباتوا خارج المسابقة. هذا ما حدث".