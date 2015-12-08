حبس أمين شرطة متهم في جريمة قتل بالمنيا

قرر المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس رجب. ع 37 سنة أمين شرطة بمديرية أمن الجيزة، ومقيم بمر ابوقرقاص بمحافظة المنيا، 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، لتورطة في واقعة قتل شقيق زوجته وإصابة طفل، بسبب خلافات اسرية.

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بمقتل أحمد. ش 22 سنة يقيم بمركز أبو قرقاص، متأثرًا بإصابته بطلق نارى من سلاح ميرى، كما أصيب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بطلق نارى تصادف مروره بمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات حدوث مشادة بين أمين شرطة وزوجته، بعد مطالبته لها برؤية أطفاله، فاستنجدت بشقيقها وتطورت إلى مشاجرة أطلق على إثرها عريف الشرطة النار على شقيق زوجته أحمد. ش وتوفى فى الحال، وأصيب الطفل لحظة مروره بموقع الحادث .