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البورصة تخسر 9,4 مليار جنيه في ثالث جلسات الأسبوع

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البورصة تخسر 9,4 مليار جنيه في ثالث جلسات الأسبوع البورصة تخسر 9,4 مليار جنيه في ثالث جلسات الأسبوع

صورة أرشيفية

هبطت البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ثالث جلسات الأسبوع متأثرة بعمليات جني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية بعد سلسلة من الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الجلسات الماضية، متزامنة مع موجة الهبوط التي انتابت أسواق المال العالمية على خلفية التراجع الحاد في النفط ليقترب إلى أدنى مستوياته في 7 سنوات.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9,4 مليار جنيه  ليبلغ مستوى 421,3 مليار جنيه مقابل 430,7 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 643,9 مليون جنيه.

وهوى المؤشر الرئيسي  EGX30  بنسبة 2,51 % ليبلغ مستوى 6608,01 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2,25%  ليبلغ مستوى 360,53 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 1,91% ليبلغ مستوى 761,74 نقطة.

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