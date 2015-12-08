زيارة لفريق الاعتماد والجودة لعلوم قناة السويس

استقبل اليوم الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس لجنة من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة برئاسة الدكتور علاء النعناعى أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم جامعة المنوفية، وبحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور العربى هندى شندى عميد كلية العلوم، والدكتور كمال عبد القادر وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتورة ثناء النحلة مدير وحدة الجودة بالجامعة.

وضم وفد فريق الجودة كلا من الدكتور أيمن عبد الحميد الأستاذ بقسم الجيولوجيا، والدكتورة مها أنور على حسن أستاذ الفيزياء بعلوم القاهرة، والدكتور مجدى محمد على عميد كلية الثروة السمكية والمصايد بجامعة أسوان، وتأتى زيارة الفريق تكميلية لكلية العلوم بعد الزيارة الأولى التى قامت بها اللجنة لتقييم الكلية ووضعها على خريطة الاعتماد من أجل حصول الكلية على الاعتماد.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إن كلية العلوم تسعى للحصول على الاعتماد والجودة وأنها جاهزة لذلك خاصة أن الكلية لديها قدرات وإمكانيات بحثية فى مجال العلوم كما أنها تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والذين يقدمون اختراعات وأبحاث هامة فى مختلف العلوم.

واجتمع رئيس لجنة الاعتماد والجودة بعميد الكلية الدكتور العربى هندى شندى بوكلاء الكلية الدكتور محمد علاء الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عبد القادر وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور فايز صميدة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة رؤساء الأقسام.

وأوضح الدكتور العربى هندى شندى للجنة الاعتماد دور الكلية وخطتها فى الفترة السابقة من بعد تسلم الكلية تقرير اللجنة عن الزيارة السابقة، حيث أوضح خطة الكلية فى البرامج والمقررات والوسائل التعليمية والتكنولوجية فى العرض وتقويم البنية التحتية فى المدرجات والمعامل والفصول التدريسية.

كما أوضح عميد الكلية موافقة الجامعة على إنشاء معامل جديدة بمعايير قياسية حديثة، والمشاريع البحثية الجديدة بجميع الأقسام، وتطرق الدكتور العربى هندى إلى قواعد عدم التمييز بين طلاب الكلية وطلاب الكليات الأخرى الذين يدرسون بمدرجات ومعامل الكلية.

وأشار عميد الكلية إلى أن الكلية تهتم بوحدات ذات الطابع الخاص والتى تستفيد منها الكلية، وتجهيز المعامل بالأجهزة الحديثة، وإستراتيجية التعليم والتعلم التى يكون فيها رأى الطالب مهم بحيث يملأ الطالب استمارة استبيان يظهر فيها آراء فى الكلية بشفافية تامة، كما تطرق عميد الكلية إلى متابعة الأقسام لهذه الإستراتيجية وتطورها، وإلى مميزات الكلية التى تقلد منها 20 أستاذا مناصب خارج الكلية، وإلى أنشطة الطلاب العلمية واختراعاتهم وفاز بها الطلاب فى أسبوع شباب الجامعات وأسبوع شباب الباحثين وأسبوع فتيات المنصورة والذى أقيم فى فبراير الماضى.

وتستمر الزيارة حتى غدا الأربعاء 9 ديسمبر الجارى.