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بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يحتفلان بذكرى القديسة كاترينا

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بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يحتفلان بذكرى القديسة كاترينا بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يحتفلان بذكرى القديسة كاترينا
نظمت محافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى، لإحياء ذكرى ميلاد القديسة "كاترينا"، واستقبلت خلالها سفير دولة جورجيا، ووزير الثقافه حلمى النمنم ووفدًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

وشهدت مدينة سانت كاترين احتفالية رائعة بمشاركة المئات من الزائرين من جورجيا والسنغال واليونان، لإحياء ذكرى ميلاد القديسة "كاترين"، بدأت بصلاة جنائزية بكنيسة دير سانت كاترين لتأبين ضحايا حادث الطائرة الروسية والتى سقطت يوم 31 أكتوبر الماضى فى شمال سيناء وراح ضحيتها 217 سائحاً، بالإضافة إلى الدعاء لمصر.

وعقد المحافظ مؤتمراَ صحفياً رحب خلاله بالحضور والمشاركين في الاحتفال، كما تم عرض الخطط الجارى العمل بها لتطوير الأماكن الأثرية والدينية، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى المواطن وتقديم كافة الخدمات للسائحين، كما قدم شرحًا وافياً للحالة الأمنية المتميزة، كذلك تقدم بالشكر لرجال الشرطة ورجال القوات المسلحة.

وأقيمت بعد المؤتمر سهرة فنية تخللها جلسة بدوية شارك فيها الضيوف مع مشايخ القبائل وعدد من شعراء البدو، ثم تلاها زيارة إلى دير “سانت كاترين” ثم زيارة “وادي الراحة” وبعض معالم المدينة .
> ومن جانبه أكد اللواء “خالد فودة” أن الهدف من الاحتفالية هو بث رسالة هامة إلى العالم أجمع، مفادها أن هي بلد الأمن والأمان وأننا شعب عظيم محب للبشرية ومحب للسلام ، مطالباً جميع الحضور من الفنانين والإعلاميين أن يشاركوا في تنمية المدينة عن طريق أعمالهم الفنية وتقاريرهم الإعلامية الصادقة من انتعاش سوق السياحة، وزيادة معدلاتها وتعريف العالم بسانت كاترين مدينة التراث العالمي، والتي تنفرد بتاريخ وأماكن لا يوجد مثيلها في العالم .

واعلن انه سيتجه يرافقه وزير الثقافه والسفير جورجيا بالقاهرة ارتشيل دزولياشفيلي وعدد من الضيوف إلى شرم الشيخ لحضور قداس تأبين ضحايا الطائرة داخل كنيسه القديسين وفي المساء يتوجه لحضور احتفاليه كبرى فى ميدان السلام .

من جانبه قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إننا جئنا لزيارة سانت كاترين لبث رسائل سلام إلى كل شعوب العالم بأن مصر آمنه وتتمتع جنوب سيناء خاصة بالأمن والأمان، وأن مصر ستتقدم وتنطلق بسواعد أبنائها وتضافر جهودهم.

وأشار وزير الثقافة إلى أن سانت كاترين بصفة عامة بقعة عزيزة فى التاريخ والوجدان المصرى ونموذج للتعايش الإنسانى والإخاء الدينى، حيث يقع فى مدخل المدينة مقام النبى هارون وتحظى بالعديد من الأماكن التاريخية المقدسة والاثرية، حيث يضم الدير مسجدا وكنيسة وشجرة العليقة المقدسة والتى ترمز للديانات السماوية الثلاث، لذلك يحرص السياح من كل دول العالم على زيارتها والاستمتاع بقدسيتها.

من ناحية اخرى أكد قداسة الانبا ديميانوس مطران دير سانت كاترين لطائفه الروم الأرثوذكس، إننا نحتفل بعيد القديسه كاترينا وهى مصرية من محافظة الإسكندرية، ويوافق بداية شهر ديسمبر ذكرى استشهادها من اكثر من 1600 عام مضت على رحيلها.

وأشار مطران الدير إلى أن العالم أجمع يحتفل بعيد القديسه كاترينا خاصة الكنائس الأرثوذكسية لذلك حرصنا على أداء الصلاة الجنائزية لتأبين ضحايا الطائرة الروسية، كما حرصنا خلال الاحتفال بعيد استشهاد القديسة كاترينا على الصلاه والدعاء لمصر، وأن يعم السلام كل ربوع مصر والعالم.

وأشاد مطران الدير بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة اليونان ما يؤكد على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين الشعبين وروح التعاون بين الحكومتين المصرية واليونانية.

وأكد عدد من الإعلاميين أنهم شعروا بالأمن والأمان الذى تتمتع به المحافظة، مشيرين إلى أنهم قد استمتعوا بالأماكن الفريدة بمدينة التراث العالمى "سانت كاترين"، والتى يجب إظهار جمالها الرائع من خلال أعمالهم الفنية القادمة.

وفى ختام الاحتفال افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير المناطق السياحية والأثرية بسانت كاترين، منها مدخل سانت كاترين من اتجاه نويبع، وكمين النبى صالح، وميدان الوادى المقدس، وأعمال رصف وتوسعه طريق سانت كاترين بطول 10 كيلومترات بتكلفة 10 ملايين جنيه تنفيذ جهاز التعمير بجنوب سيناء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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