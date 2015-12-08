حزب مستقبل وطن بملوى ينظم زيارة لمرضى المستشفى العام

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بملوى جنوب بالمنيا، اليوم الثلاثاء، زيارته لمستشفى ملوى العام وذلك من أجل التواصل مع المرضى، ومتابعة آخر المستجدات بأعمال التطوير الخاصة بالمستشفى.

وقال شداد عنتر أمين الحزب بمركز ومدينة ملوى، إن الهدف من الزيارة هو التخفيف عن المرضى والتعرف على الحالات المرضية التى من الممكن أن تحتاج إلى مساعدات أو عمليات خارج المستشفى مع عدم توفر الإمكانيات الماديه لديهم، حيث يحاول "الحزب" بدوره فى توفير هذه الاحتياجات، كما يتم التواصل مع الأطباء وطاقم التمريض للتعرف على الحالات التى ليس لهم أقارب يزورونهم حتى يقوم الحزب على زيارتهم وتلبية احتياجاتهم.

ووجه "عنتر"، الشكر للدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة على مجهوده فى تخصيص مركز لمرضى فيروس سى، وعلاج الوفالدى.

وقام الحزب بعمل جولة بأقسام المستشفى حيث قام بزيارة "بنك الدم" الجديد، وغرفة التعقيم والاستقبال ووحدات الغسيل الكلوى، ومبنى المرضى المؤقت، وغرفة العناية المركزة، والاطلاع على أسرة العناية الكهربائية الجديدة، ورافق الدكتور عادل سعد مدير مستشفى ملوى العام، والدكتور محمد ربيع، والدكتور أحمد عبد الرازق نائبى المدير، وفد الحزب.

وأشاد "سعد" بزيارة أعضاء الحزب، مؤكدا أن الزيارات لها مردود جيد على الحالة النفسية للمرضى وأن هذه الزيارات تدخل سعادة عليهم، وأيضا على الطاقم الطبى.