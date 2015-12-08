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جامعة الزقازيق تناقش دور الجمعيات الأهلية فى التنمية المستدامة بالشرقية

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جامعة الزقازيق تناقش دور الجمعيات الأهلية فى التنمية المستدامة بالشرقية جامعة الزقازيق تناقش دور الجمعيات الأهلية فى التنمية المستدامة بالشرقية
انطلاقا من اهتمام الجامعة بتنمية بيئتها ومجتمعها المحلى وأهمية دورها فى تحديث المجتمع، تنظم كلية التربية جامعة الزقازيق بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى مؤتمرا علميا بعنوان "دور الجمعيات المستدامة بمحافظة الشرقية"، تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رضا عبدالسلام محافطة الشرقية، والدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، على مدى يومى 13، 14 ديسمبر 2015.

وصرح الدكتور عادل عبد الله عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر بأن فكرة هذا المؤتمر تأتى لتركز على الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن بمحافظة الشرقية كمكون رئيسى من مكونات المجتمع المدنى ودورها فى التنمية المستدامة.

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