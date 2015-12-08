محافظ المنيا: تخصيص 80 ألف جنيه لعلاج الطلاب المصابين بفيروس سى

>أعلن اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، عن تخصيص مبلغ 80 ألف جنيه من المحافظة للمساهمة في علاج الطلاب المصابين بفيروس "سي"، ضمن حملة "المنيا خالية من فيروس سي"، والتي تنظمها المحافظة للقضاء على المرض.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض الملابس الطلابية، بحضور الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالجامعة في الفترة من 8-12 حتى 14-12 ، بصالة الأنشطة الطلابية خلف كلية الطب.

يضم المعرض أكثر من 300 قطعة من الملابس الجاهزة والأحذية تباع بأسعار رمزية لطلبة وطالبات الجامعة، على أن يخصص إجمالي دخل المعرض لصالح صندوق الأنشطة الطلابية، إيمانا من المحافظة بدورها الحيوي تجاه خدمة طلاب الجامعة.

أوشاد المحافظ بفكرة المعرض والقائمين عليه من المتطوعين من داخل الجامعة وخارجها، ورحب بدعم كافة الأنشطة التي تصب في مصلحة الطلاب وتأكيدا لتنمية روح التكافل والتعاون بين طلاب الجامعة.