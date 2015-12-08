الإعدام لـ"فران" قتل مسنة بعد تقييدها واغتصابها داخل شقتها بمدينة نصر

قضت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، بالإعدام شنقاَ لـ"عبد الرحمن.ج"، 25 سنة "فران"، على خلفية اتهامه بقتل سيدة مسنة 80 سنة، عقب اغتصابها داخل شقتها بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضويه المستشارين خليفة الجيوشى، وخالد حماد، وأمانة سر أحمد الهادى، وهشام حافظ.

وعقب صدور القرار، صاح المتهم بالصراخ والعويل داخل قفص الاتهام، حيث ردد قائلاَ "أنا برىء يا بيه، أنا برىء يا بيه"، ثم أجهش بالبكاء.

وكانت التحريات قد كشفت أن المتهم تردد على المجنى عليها "ياقوت القلوب. ا" 80 سنة من شباك الطابق الأرضى، وحاز معه جسم صلب تعدى به على القتيله على رأسها وجسدها، واغتصبها بعد تقييدها من أطرافها فلفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية.