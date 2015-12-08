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بالصور.. الداخلية تزيل الباعة الجائلين بمحيط محطات المترو وتضبط المتسولين

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بالصور.. الداخلية تزيل الباعة الجائلين بمحيط محطات المترو وتضبط المتسولين بالصور.. الداخلية تزيل الباعة الجائلين بمحيط محطات المترو وتضبط المتسولين
شنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة من قيادات وضباط وأفراد الإدارة (النظامية – البحثية)، استهدفت محطات مترو (جامعة حلوان- دار السلام – السيدة زينب – عزبة النخل – المطرية – المنيب – الجيزة – العتبة – كلية الزراعة – شبرا الخيمة – الفيصل).
>اليوم السابع -12 -2015

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ( 4 ) مخدرات و( 4 ) قضايا تسول، وقضيتى سرقة ونشل و( 231 ) غرامة فورية متنوعة، و( 5 ) متهمين سبق اتهامهم فى قضايا أخرى، و( 9) شخص بسبب التدخين بالمترو.
>اليوم السابع -12 -2015

كما تم ضبط ( 78 ) اشتباه جنائى، و( 40 ) بائع متجول، و( 15 ) تنفيذ أحكام، وتنفيذ ( 36 ) إزالة فورية، وضبط ( 15 ) لاستقلالهم عربات السيدات، وأحال اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات الوقائع للنيابات المختصة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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