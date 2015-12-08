بالصور.. الداخلية تزيل الباعة الجائلين بمحيط محطات المترو وتضبط المتسولين

شنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة من قيادات وضباط وأفراد الإدارة (النظامية – البحثية)، استهدفت محطات مترو (جامعة حلوان- دار السلام – السيدة زينب – عزبة النخل – المطرية – المنيب – الجيزة – العتبة – كلية الزراعة – شبرا الخيمة – الفيصل).

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ( 4 ) مخدرات و( 4 ) قضايا تسول، وقضيتى سرقة ونشل و( 231 ) غرامة فورية متنوعة، و( 5 ) متهمين سبق اتهامهم فى قضايا أخرى، و( 9) شخص بسبب التدخين بالمترو.

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كما تم ضبط ( 78 ) اشتباه جنائى، و( 40 ) بائع متجول، و( 15 ) تنفيذ أحكام، وتنفيذ ( 36 ) إزالة فورية، وضبط ( 15 ) لاستقلالهم عربات السيدات، وأحال اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات الوقائع للنيابات المختصة.



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