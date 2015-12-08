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نصائح لحماية الأسنان من التسوس أهمها نضف لسانك وشفايفك

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نصائح لحماية الأسنان من التسوس أهمها نضف لسانك وشفايفك نصائح لحماية الأسنان من التسوس أهمها نضف لسانك وشفايفك
تسوس الأسنان مشكلة تصيب الكبار والصغار، وكلما زاد اعتناء الشخص بالأسنان وصحتها، باعد ذلك بينها وبين التسوس، وقضى أولا بأول على البكتيريا والفطريات التى تتراكم فى الفم وبين الأسنان والضروس، محدثة مشكلات كثيرة منها تسوس الأسنان.

مشكلة تسوس الأسنان
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>أوضح الدكتور محمد صلاح، أخصائى طب الفم والأسنان خلال حديثه عن تسوس الأسنان وضرورة الاهتمام بصحة الأسنان للوقاية من المشكلات المرضية المتوقعة، أن ملايين البكتيريا والفطريات تزور الفم يوميا كلما تناول الإنسان طعامه، ولذا عليه أولا بأول التخلص منها للوقاية من تلك المشكلات.

نصائح ضرورية للوقاية من تسوس الأسنان
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>وقدم الدكتور محمد مجموعة أهم النصائح التى من شأنها أن تساعد متبعيها على الوقاية من تسوس الأسنان، وتجعلهم قادرين على الحفاظ على سلامة وصحة الأسنان، ومنها:
>1)اغسل لسانك جيدا ثلاث مرات يوميا بالفرشاة والمعجون، فهده الخطوة تساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات المتجددة والمتراكمة بداخل الفم، والتى تتسلل إلى ما بين الأسنان والضروس محدثة مشكلات التسوس.
>2)اغسل أسنانك وضروسك جيدا يوميا على الأقل ثلاث مرات، مع الحفاظ على غسيل هادئ غير قاس أو مرهق للثة.
>3)اهتم بتنظيف شفتيك عند غسيل وجهك على مدار اليوم أولا بأول، وذلك للتخلص من احتمالية انتقال الفطريات والبكتيريا العالقة على سطح الشفاه إلى الفم.
>4)اهتم بالكشف الدورى على أسنانك وصحتها كل سته أشهر إلى سنة على أقصى تقدير للوقاية من التسوس.
>5)اهتم بتقليل نسب تناولك لكل ما يحتوى على سكر بنسب عالية، وبخاصة الحلويات الشرقية، الحلوى الصناعية، البونبون، المصاص
>6)اشرب المياه على مدار اليوم، فهى أفضل منظف للفم والأسنان وتنعش الفم
>7)قلل من الإسراف فى تناول الحلوى المسكرة بالنعناع التى تقضى على رائحة الفم لسكرياتها
>8)اهتم بالغرغرة والمضمضة بالمياه أو بالمضمضة الجاهزة لتنظيف الفم

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