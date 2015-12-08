حوار في الجول - إيهاب جلال يتحدث عن.. خسارة الزمالك ووقفة رمضان وأفضل محترف مصري

هو أحد أفضل المدربين في الدوري المصري الممتاز. لما لا وكان أكثر من يحقق الانتصار الموسم الماضي من بين المصريين.

FilGoal.com يحاور إيهاب جلال الذي نجح في قيادة مصر المقاصة للتأهل للكونفدرالية لأول مرة في تاريخه ويتصدر الدوري حاليا.

وكشف لاعب المصري والإسماعيلي السابق عن رأيه في تدريب المنتخب. إخفاق الفريق الأوليمبي. وقفة رمضان صبحي على الكرة. مدرب الزمالك الجديد. وأمور أخرى كثيرة.

فقال جلال لـFilGoal.com:"توفيق الله هو السبب الرئيسي في النتائج الجيدة للفريق ويأتي بعد ذلك نوعية اللاعبين الذين أمتلكهم الملتزمين بالتعليمات على طول الخط".

"التعامل النفسي الذكي هو سبب الانتصارات. دائما أحاول تهدئة وطمأنة اللاعبين والتعامل مع الأمور بهدوء تام. أحرص على منح اللاعبين الثقة بالنفس وهو ما يؤثر إيجابيا على مردود الفريق لأنه يمتلك لاعبين ذو إمكانات جيدة".

ما بعد الشيخ وفراج

"لا أعلم لماذا لا يشارك أحمد الشيخ مع الأهلي فلو أخذ فرصته سيكون له شأنا كبيرا. هو مكسب كبير لأي فريق ومسألة عودته يجب أن تتقبلها الإدارة بصدر رحب إذا رغبت في الأمر لكنني لا أتمنى أن يعود هكذا".

"لن أضم الشيخ على سبيل الإعارة في يناير ولا لاعب أخر. المقاصة هو بيت الشيخ. سيعود له بشكل نهائي إذا رغب الأهلي في رحيله. قلت مرارا إن لم يحتج الأهلي للشيخ فسيعود لبيته في دقيقة لأن مكانه في المقاصة محجوز".

"أحاول حاليا صنع توليفة جديدة من اللاعبين بعد رحيل أحمد الشيخ ووائل فراج. لم أحدد ما إذا كنت سأتعاقد مع لاعبين جدد في يناير أم لا. قد أحتاج لمهاجم أو لمدافع لكن حاليا القائمة مكتملة".

"الهدف الأسمى هو الفوز بالدوري لكنني أريد الوصول لمركز أفضل من الرابع الذي حصلت عليه الموسم الماضي إضافة لرغبتي في التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية".

المنتخب

"المنتخب يسير بخطى ثابتة ويحقق ما عليه ألا وهو الفوز. مبارتا نيجيريا هما الأهم الآن وشخصية هيكتور كوبر ستتضح بشكل أكبر في الأشهر المقبلة".

"التصنيف لا يهم فمن يريد كأس العالم عليه أن يفعل المستحيل. نمتلك جيلا مميزا قادر على ذلك".

"تدريب المنتخب شرف لأي مدرب لكن لم تصلني عروضا حتى الآن. أما الفريق الأوليمبي فقيادته حاليا ستعود بي للخلف لأن ارتباطه المقبل سيكون بعد 4 سنوات. هناك من هم أجدر مني بتلك المهمة".

"لم أتابع خروج المنتخب الأوليمبي لأنني كنت مسافرا. حسام البدري مدرب كبير وكان على اللاعبين أن يكونوا على قدر المسؤولية فليس كل من أجاد يستحق ارتداء قميص المنتخب".

"أرى أن البدري قام بما عليه لكن اللاعبون قصروا في حق أنفسهم. لاعب المنتخب يجب أن يكون ملتزما ومنضبطا وليس فقط مهاريا. نمتلك لاعبين جيدين في مصر لكن يحتاجون إلى معاملة خاصة لكي نستفيد منهم بأكبر قدر ممكن".

الزمالك

"جوزوالدو فيريرا كان مميزا للغاية فلقد خلق روح الفوز في الزمالك وكذلك الاتزان في سيطرته على اللاعبين والتعامل مع الإدارة. الزمالك خسر هدوئه وحكمته".

"أعتقد أن ماركوس باكيتا له سيرة ذاتية جيدة لكن النتائج هي التي ستثبت ذلك ومدى تفاهمه مع الإدارة".

"كثرة تغيير المدربين لا يفيد الفريق بكل تأكيد ولابد لمجالس الإدارات أن تمنح المدربين الفرصة كاملة. أعتقد أن أحمد حسن وشوي غريب يسيران بشكل جيد مع بتروجيت والإنتاج الحربي حتى وإن كانت النتائج غير مرضية لكن الأداء جيد إلى حد كبير. هما اسمان كبيران ولابد أن يأخذا الفرصة كاملة".

صلاح

"محمد صلاح هو أفضل محترف مصري دون شك. مشواره تاريخي حتى اللحظة فهو أفضل مصري لعب في الخارج فأنا أرى أنه ظاهرة صعب تكرارها".

"هو قادر على اللعب في أندية أكبر من روما لامتلاكه كل المقومات لكي يكون لاعبا عالميا بعيدا عن قدراته الفنية. لقد أصبح حديث العالم فالفرق التي يرحل عنها لا تتوقف عن التكلم عنه وهذا أكبر دليل على نجاحه".

الأفضل

"أفضل مدافع الموسم الماضي هو علي جبر الذي يمتلك كل مقومات اللعب في منتخب مصر. أفضل لاعب وسط هو هاني سعيد الذي يعتبر أكثر لاعبي المقاصة خوضا للمباريات الموسم الماضي".

"أفضل مهاجم هو باسم مرسي. مستواه تأثر بسبب الضغط النفسي فهو يحتاج للتأهيل النفسي قبل البدني. أفضل مدرب هو علاء عبد العال المدير الفني للداخلية. أفضل فريق هو الزمالك لأنه بطل الدوري".

ما رأيك؟

"إذا وقف أحد لاعبي المقاصة على الكرة أثناء المباراة سأعاقبه على الفور لأننا لسنا في نزهة. علينا الالتزام للنهاية فلماذا يقف لاعبا على الكرة والمباراة لم تنته بعد؟"

"وقفة رمضان صبحي لم يكن لها داع مطلقا ولا أوافق أيضا على ما قام به حازم إمام".

"أتمنى من رمضان أن يدرك أنه مازال صغيرا وأنه لم يحقق النجاح الذي يعتقده فلابد أن يعلم الجميع أنه لم يصبح محمد أبو تريكة بعد".

"محمود كهربا لاعب مميز لكنه يفقد التركيز أحيانا. أعتقد أنه مؤثر في الزمالك أكثر من رمضان في الأهلي".

"حسام غالي لاعب استثنائي يمتلك إمكانيات كبيرة من طراز أوروبي. أعتقد أنه يستحق التواجد في منتخب مصر لسنوات إذا استمر على هذا المستوى".