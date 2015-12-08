تعرف على وظيفة غدة البروستاتا وحجمها الطبيعى

تقع غدة البروستاتا على بعد 1.5 سم من فتحة الشرج لدى الذكور، وتحيط البروستاتا بمجرى البول الخلفى ويحدها جدار الشرج الأمامى، ويمكن لمس البروستاتا عند إدخال السبابة بالشرج. وظيفة غدة البروستاتا

> عن وظيفة البروستاتا، يقول الدكتور محمد لطفى الساعى استشارى أمراض الجلدية والذكورة، إن البروستاتا تفرز ما يعادل 30% من كمية السائل المنوى. وتلعب البروستاتا دوراً مهماً بالنسبة للحيوانات المنوية، وكذلك تفرز غدة البروستاتا سائلاً حمضياً شفاف اللون، يحتوى على كمية من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وكذلك على بعض الإنزيمات، كما يحتوى الإفراز على بعض المركبات غير البروتينية تساعد على مقاومة الجراثيم والقضاء عليها. ومن المواد الهامة التى تفرزها غدة البروستاتا الزنك، حيث يوجد بتركيز أكثر من أى عضو بالجسم، وتعتبر مادة الزنك ضرورية للحيوانات المنوية. حجم غدة البروستاتا

> متوسط حجم غدة البروستاتا 2,5 سم طولا، وعرضها حوالى الـ 5.4 سم وسمكها 2.5 سم.

>تتكون غدة البروستاتا من ثلاثة فصوص، اثنان جانبيان وثالث أوسط محاط بمجرى البول من الأمام وقنوات الحويصلة المنوية على الجانبين، ويمكن للتقنيات الحديثة من المناظير والأشعات الثلاثية ورباعية الأبعاد العمل على التأكد من سلامة حجم البروستاتا. ويوجد بالبروستاتا العديد من الحويصلات لها قنوات دقيقة تتجمع وتفتح بمجرى البول الخلفى.

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شبكةعيونالإخبارية

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