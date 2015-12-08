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أطباء الأسنان ينصحون بوضع السن المخلوع فى حليب بارد لإعادة زرعه

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أطباء الأسنان ينصحون بوضع السن المخلوع فى حليب بارد لإعادة زرعه أطباء الأسنان ينصحون بوضع السن المخلوع فى حليب بارد لإعادة زرعه
أشارت الجمعية الألمانية لحماية الأسنان "برودينته" إلى أنه يتعين عند فقد أى شخص إحدى أسنانه، نتيجة للسقوط أو خلال ممارسة الرياضة، أن يتصرف بسرعة لأنه فى حالات كثيرة يمكن إعادة تركيب السن.

وأوضحت الجمعية، وهى مبادرة خاصة بتوفير المعلومات العامة عن صحة الأسنان يتولى تمويلها خمسة اتحادات ألمانية لطب الأسنان، أنه من المهم قبل كل شىء العثور على السن أو الجزء الذى كسر منه.

ويجب إمساك السن من التاج فقط وعدم لمس الجذر أو تنظيفه . ولنقله إلى طبيب الأسنان، يتعين وضع السن فى صندوق خاص بحفظ الأسنان يحتوى على "محلول مغذى" يبقى على خلايا الجذر السطحية حية، وهو أمر ضرورى لنجاح إعادة الزرع . وفى ألمانيا يمكن شراء هذه الصناديق من الصيدليات.

وإذا لم يتوفر مثل هذا الصندوق، يجب بأى حال من الأحوال عدم نقل السن فى الماء أو فى منديل رطب أو إبقائه فى الفم أو جاف.

وتوصى جمعية "برو دينته" بوضع السن فى حليب بارد معقم بالحرارة الفائقة. والبدائل الأخرى هى وضعه فى غشاء لاصق أو وعاء به لعاب الشخص صاحب السن أو محلول ملحى.
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