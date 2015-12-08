فيروس زيكا يهدد أمريكا اللآتينية ويسبب تشوهات للأجنة

قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس زيكا يتسبب فى تشوهات الأجنة، وأصبح يمثل خطرا كبيرا على أمريكا اللاتينية، بعد اكتشاف صلته بمرض تلف الدماغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيروس زيكا انتشر فى أمريكا اللاتينية بعد أن تم الإبلاغ عن الحالات الأولى فى البرازيل، وتم الإبلاغ عن ظهور 3 حالات فى بنما ، و6 حالات فى باراجواى، و3 حالات فى المكسيك، كما تم الإبلاغ عن ظهور حالات فى جواتيمالات والسلفادور وكولومبيا.

ونصحت منظمة الصحة العالمية النظم الصحية فى بلدان أمريكا اللاتينية بالاستعداد على كافة المستويات، حتى لا يتفاقم الوضع وذلك من خلال السيطرة على البعوض وتحسين استيراتيجيات التواصل مع السكان.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يزيد الأمر خطورة هو عدم وجود أى علاج أو لقاح ضد هذا الفيروس حتى الآن، وأيضا اكتشاف العلاقة الوثيقة بين هذا الفيروس والتسبب فى العيوب الخلقية والعصبية ومضاعفات المناعة الذاتية.

>وأشارت الصحيفة إلى أن الصحة العامة فى البرازيل كانت أعلنت حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار مرض التلف الدماغى أو صغر الرأس، ومخاوف الحوامل على إصابة أولادهم بهذا المرض بسبب انتشار فيروس زيكا فى أمريكا اللاتينية خاصة وأن الإصابة بهذا الفيروس من الممكن أن يؤدى إلى الإجهاض، وتلقى البلاد صعوبة فى مكافحة إنتشار الفيروس بسبب عدم صعوبة السيطرة على البعوض، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة بـ"زيكا" تتمثل فى ظهور حمى بسيطة، وطفح جلدى، واحمرار بالعينين، بالإضافة لآلام فى المفاصل، وقد تزول فى أيام أو أسابيع، موضحة أن عدد المواليد الذين أصيبوا بهذا المرض أرتفع هذا العام لـ 400%، وسجلت حالات زيادة غير طبيعية فى 160 بلدة فى 9 دول من أمريكا اللآتينية.

وأوضحت الصحيفة أن مرض صغر الرأس عبارة عن خلل فى الجهاز العصبى يظهر على هيئة رأس صغيرة نسبة لمحيط الرأس المناسب وفقا للسن والجنس، وهذا المرض يؤدى إلى التخلف العقلى والخلل الحركى، فضلا عن نوبات صرعية واضطرابات سلوكية، مشيرة إلى أن فيروس زيكا يأتى بأعراض مشابهة لحمى الضنك أو بحمى تشيكونجونيا اللتين تنقلهما "بعوضة النمر " الخطيرة ذات الخطوط السوداء والبيضاء، والذى ربما انتقل إلى البرازيل عن طريق كأس العالم لكرة القدم، حيث أن هذا الفيروس كان موجودا فى السابق بأفريقيا الاستوائية وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ.

وأضافت أنه تم اكتشاف هذا الفيروس لأول مرة فى 1954 فى أوغندا ونيجيريا، وتغير الوضع فى 2007 عندما وصل إلى المحيط الهادئ وتفشر الفيروس فى ميكرونينزيا.