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بشرى للملايين.. ابتكار جل جديد مصنوع من دم الشخص يعالج الصلع نهائيا

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بشرى للملايين.. ابتكار جل جديد مصنوع من دم الشخص يعالج الصلع نهائيا بشرى للملايين.. ابتكار جل جديد مصنوع من دم الشخص يعالج الصلع نهائيا
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أحدث علاج لمرض الصلع وتساقط الشعر، والذى ينتشر بين عدد كبير من الرجال فى المرحلة العمرية المتوسطة والكثير من الشباب.

والدواء الجديد عبارة عن جل يتم تحضيره بعد الحصول على عينة دم صغيرة تسحب من زراع المريض، ويتم معالجتها داخل جهاز فصل الدم، ويحتوى على البلازما الغنية بالصفائح الدموية ومزيج من بعض مواد الدم التى تساعد الخلايا على النمو والاستشفاء.

ويقوم الأطباء بعد ذلك بحقن هذه المواد فى بصيلات الشعر، بما يساهم فى تعزيز وصول الدم والمواد المغذية التى تصل إليها، وهو ما سينتج عنه تنشيط بصيلات الشعر، وتعزيز نمو الشعر وتقويته.
>ومن المنتظر أن يقوم علماء جامعة نيويورك الأمريكية بإجراء تجارب جديدة حول العلاج الجديد وتجربته على 50 مريضاً بالصلع، وأكدت التجارب أنه يمكن حقن عينة الدم "المعالجة" فى فروة رأس المريض بعد 10 دقائق من الحصول عليها، ويتم علاج المريض من أول زيارة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية .

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