محافظ أسوان يعتمد تعيين 40 طبيبًا بيطريًا

اعتمد محافظ أسوان مصطفى يسري، تعيين40 طبيبًا بيطريًا تم تسليمهم العمل اعتباراً من أول ديسمبر الحالي بعد اجتيازهم الاختبارات اللازمة التي تم تنفيذها بديوان عام مديرية الطب البيطري يوم 16 نوفمبر الماضي.

صرح بذلك الدكتور جمال مصطفي مدير عام الطب البيطري بأسوان والذي أكد بأن هذه الإختبارات قد تمت بشفافية تامة وبصورة معلنة ودون أيه تدخلات من أي نوع تحت أشراف لجان من داخل مديرية الطب البيطري وخارجها وبحضور لجان مراقبة من النقابة العمالية ونقابة العاملين بالمديرية ونقابة الأطباء البيطريين وكذلك مندوب الشئون القانونية ومندوب المحافظة ، علاوة علي رئيس مديرية التنظيم والإدارة لإثبات الصورة القانونية والإدارية الصحيحة وطبقاً للقواعد المعلنة للتعيين من الهيئة وذلك عن طريق المسابقة.

وأوضح جمال مصطفي بأن الإختبارات قد تمت بنجاح وتم إعلان النتيجة بمقر ديوان عام المديرية مع حفظ جميع المستندات بديوان عام المديرية وديوان عام المحافظة ، لافتاً بأن جميع النتائج قد وضعت بصورة معلنة تحت تصرف جميع الهيئات المعنية والرقابية وذلك لضمان الشفافية التامة.