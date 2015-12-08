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«كاميرون»: دعوة «ترامب» بمنع المسلمين من دخول أمريكا «مسببة للانقسام»

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«كاميرون»: دعوة «ترامب» بمنع المسلمين من دخول أمريكا «مسببة للانقسام» «كاميرون»: دعوة «ترامب» بمنع المسلمين من دخول أمريكا «مسببة للانقسام»

كاميرون رئيس البريطانية

وصف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، التعليقات التي أدلى بها المرشح الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ، بشأن منع المسلمين من دخول البلاد، بأنها مسببة للانقسام والخلاف، والخاطئة.

وصرحت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن كاميرون يعتبر التعليقات التي أدلى بها المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب مسببة للانقسام، وغير مفيدة .

يذكر أن البيت الأبيض قد ندد بهذه الدعوة ، خصوصا وأن ترامب سبق وأبدى مواقف مماثلة مثيرة للجدل حول المسلمين.

ا  ش ا

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