بالصور.. مسابقة للطهى فى الغردقة بمشاركة 20 "شيف" بأحد فنادق الغردقة

نظمت بفندق ماركير جنوب الغردقة، مسابقة للطهى للشيفات بمشاركة 20 متسابقا من الشيفات من فنادق مختلفة.

من جانبه قال محمود عبد الصادق، كبير الشيفات بفندق مركير، إن الهدف من المسابقة هو إثقال خبرات الشيفات، والعمل على تدريب جيل من الشباب لإظهارالجانب الإبداعى، وإثقال المهارات فى مختلف فنون الطبخ والتى تنعكس على نشاط السياحة.

وأضاف أنه تم وضع برنامج تدريب للعاملين على أسس وقواعد المسابقة حتى تحقق أهدافها فى إثقال الخبرات الخاصة بفنون الطهى، وإقامة احتفالية لتكريم الفائزين كحافز للمبدعين، وانعكاس ذلك على رفع مستوى الخدمة المقدمة للسائح، والتى تحرص عليها إدارة المنتج السياحى.

وأشار الشيف إلى أن هناك مشاركة من قبل السياح المقيمين بالفندق وهم يقومون بعمل لجنة الحكم بالمسابقة من خلال تذوق الأكلات التى يقوم بها الشيفات.



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