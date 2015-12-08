جهاز الخدمات العامة يخصص 3 منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بالمنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة سيقوم بدعم المحافظة بـ3 شاحنات تعمل كمنافذ بيع متنقلة لبيع المنتجات الغذائية من لحوم ودواجن وزبدة مجمدة إلى جانب الحبوب والخضراوات المحفوظة والسكر والدقيق بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضاف المحافظ، أنه كلف السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيل وزارة التموين ورؤساء المدن المعنية بالتعاون الكامل وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإنجاز العمل بالشكل اللائق.

من جانبه أوضح العقيد محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، أن تلك المنافذ سيتم من خلالها الوصول لأكبر عدد من المستهلكين، خاصة المناطق الشعبية فى نطاق المحافظة، حيث سيتم توفير منفذين بمدينة المنيا بشارع الحبشى، وكذلك شارع سعد زغلول بجنوب المدينة، كما سيتم توفير المنفذ الثالث بمجلس مدينة أبو قرقاص، وسيبدأ العمل بها السبت القادم.