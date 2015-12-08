أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جهاز الخدمات العامة يخصص 3 منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بالمنيا

Google+ Print
جهاز الخدمات العامة يخصص 3 منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بالمنيا جهاز الخدمات العامة يخصص 3 منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بالمنيا
أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة سيقوم بدعم المحافظة بـ3 شاحنات تعمل كمنافذ بيع متنقلة لبيع المنتجات الغذائية من لحوم ودواجن وزبدة مجمدة إلى جانب الحبوب والخضراوات المحفوظة والسكر والدقيق بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضاف المحافظ، أنه كلف السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيل وزارة ورؤساء المدن المعنية بالتعاون الكامل وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإنجاز العمل بالشكل اللائق.

من جانبه أوضح العقيد محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، أن تلك المنافذ سيتم من خلالها الوصول لأكبر عدد من المستهلكين، خاصة المناطق الشعبية فى نطاق المحافظة، حيث سيتم توفير منفذين بمدينة المنيا بشارع الحبشى، وكذلك شارع سعد زغلول بجنوب المدينة، كما سيتم توفير المنفذ الثالث بمجلس مدينة أبو قرقاص، وسيبدأ العمل بها السبت القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد