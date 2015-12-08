محافظ الشرقية يحيل موظفى "الكهرباء" للتحقيق بعد إصابة مواطن بصعق كهربائى

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مجازاة موظفي شبكة الكهرباء بالنكارية بخصم 3 أيام من الراتب وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لتقاعسهم وإهمالهم في العمل، وعدم متابعاتهم لإجراء أعمال صيانة لأسلاك الكهرباء المتهالكة داخل القرية، مما تسبب في صعق ونفوق الحيوانات الخاصة بالمواطن محمد حسن عبد الغني، وأصيب المواطن بصدمة كهربائية إنتقل على إثرها للمستشفى .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم للمواطن المصاب فورعلمه بالحادث، وقررعلى الفور نقل المواطن المصاب للعلاج بأحد المستشفيات داخل المحافظة بعد أن تبين سوء حالته.

وكلف المحافظ كلا من وكيل وزارة الصحة بإرسال سيارة إسعاف وفريق طبي لاتخاذ كافة الإجراءات والفحوصات الطبية على المواطن، ونقله للمستشفى مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية له، وكلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات اللازمة للمواطن بعد أن خسر كل مايملك.

ووجه شركة الكهرباء بصرف التعويضات اللازمة للمواطن، مؤكداً أنه تقع على عاتقها مسئولية ما جرى للمواطن وماترتب عليه من خسائر.

وقرر محافظ الشرقية إرسال لجنة من المتابعة الميدانية نهاية الأسبوع الحالي للتأكد من تغيير كافة الأسلاك المتهالكة داخل القرية لحماية أرواح المواطنين.

وكان الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عقد اجتماعا مع شركة الكهرباء والمرافق ورؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات المعنية قبل بدء موسم فصل الشتاء ووجه بتغيير كافة الأسلاك المتهالكة خصوصاً بالقرى والنجوع حرصاً على أرواح المواطنين.



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