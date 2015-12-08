انقطاع مياه الشرب عن أحياء الداخلة بسبب عطل فى إحدى المحطات الرئيسية

تسبب عطل فى إحدى محطات مياه الشرب الرئيسية بمدينة موط بالداخلة فى انقطاع مياه الشرب عن عدد من أحياء المدينة، وضعف تدفقها فى عدد آخر من الأحياء نتيجة هذا العطل، حيث تقوم فرق الصيانة التابعة لرئاسة مركز الداخلة بالعمل على إصلاح هذا العطل لإعادة مياه الشرب مرة أخرى لتلك الأحياء المتضررة.

وقال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن عربات تابعة للوحدة المحلية تقوم بنقل مياه الشرب للمناطق التى تأثرت بهذا العطل الذى يتم إصلاحه بواسطة فرق الصيانة التابعة لمجلس المدينة، مؤكدًا أنه قد تم فعليًا الانتهاء من إصلاح العطل وجار إعادة تشغيل مياه الشرب مرحليًا حتى يتم انتظام تدفقها إلى كافة الأحياء السكنية بالمدينة.