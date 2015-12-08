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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان على أهمية التلاحم الوطني

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان على أهمية التلاحم الوطني محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان على أهمية التلاحم الوطني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في دبي ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرأي والمشورة حول عدد من المواضيع ذات العلاقة بإسعاد المواطنين وأمن واستقرار مجتمعنا وحماية مكتسباتنا الوطنية والإنسانية.

وأكد سموهما على أهمية ترسيخ أسس التلاحم الوطني والمجتمعي وتعزيز قيم المواطنة الأصيلة والمضي في مسيرة دولتنا الإنمائية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبلوغها التمام بمشيئة الله تعالى وبهمة رجالها الأكفاء المخلصين.

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