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محافظ الوادى الجديد يحتفل بيوم المعاق

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محافظ الوادى الجديد يحتفل بيوم المعاق محافظ الوادى الجديد يحتفل بيوم المعاق
حضر اليوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد يرافقه اللواء اشرف شاش سكرتير عام المحافظه ولفيف من القيادات التنفيذيه بالمحافظه الاحتفالات التى اقامتها المحافظه بيوم المعاق بالصاله المغطاه بمدينه الخارجه وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاق وتضمن الحفل فقرات فنيه ورياضيه والعاب ترويحيه ومسابقات رياضيه لذوى الاحتياجات الخاصه.

وأكد المحافظ على ضرورة تنميه المهارات والقدرات الإبداعيه لدى لذوى الإحتياجات الخاصه حتى يقتدى بهم الجميع مما يعود بالنفع على البلاد ويساهم فى دفع عجله التنميه.

وفى نهايه الحفل كرم المحافظ رواد العمل لذوى الإحتياجات الخاصه ومنح شهادات تقدير للجهات التى تقوم على رعايه ذوى الاحتياجات الخاصه وتسليم جوائز وهدايا للمشاركين فى الاحتفاليه من الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصه.

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مصر 365