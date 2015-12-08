أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنهاء الخلاف بين رئيس محكمة الجنايات والمحامين بكفر الشيخ

Google+ Print
إنهاء الخلاف بين رئيس محكمة الجنايات والمحامين بكفر الشيخ إنهاء الخلاف بين رئيس محكمة الجنايات والمحامين بكفر الشيخ
تمكن اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ من إنهاء الخلاف بين رئيس جنايات الدائرة الأولى بمحكمة كفر الشيخ والمحامين، بعد أن قبل رئيس المحكمة اعتذار المحامين وتنازل عن الشكوى التى تم تحريرها ضد 17 محامياً لترديدهم هتافات ضد الدائرة.

جاء ذلك بحضور مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ، وصلاح مقلد عضو النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من المحامين فى قاعة الجنايات خلال جلسة علنية شهدتها المحكمة اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين دعا خلال الشهر الماضى بمقاطعة جلسات محكمة الجناياتبكفر الشيخ لسوء معاملة رئيس الدائرة للمحامين على حد قولهم.

وفى يوم 3 نوفمبر الماضى تعطلت جلسة الجنايات بتواجد المحامين داخل القاعة وقدم رئيس الدائرة شكوى للمستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ ضد 17 من المحامين اتهمهم بترديد هتافات ضد الدائرة وصدر بحقهم أمر ضبط وإحضار، ولكن بعد تدخل مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائى ورئيس مباحث قسم أول انتهى الخلاف بين الجانبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365