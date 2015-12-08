إنهاء الخلاف بين رئيس محكمة الجنايات والمحامين بكفر الشيخ

تمكن اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ من إنهاء الخلاف بين رئيس جنايات الدائرة الأولى بمحكمة كفر الشيخ والمحامين، بعد أن قبل رئيس المحكمة اعتذار المحامين وتنازل عن الشكوى التى تم تحريرها ضد 17 محامياً لترديدهم هتافات ضد الدائرة.

جاء ذلك بحضور مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ، وصلاح مقلد عضو النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من المحامين فى قاعة الجنايات خلال جلسة علنية شهدتها المحكمة اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين دعا خلال الشهر الماضى بمقاطعة جلسات محكمة الجناياتبكفر الشيخ لسوء معاملة رئيس الدائرة للمحامين على حد قولهم.

وفى يوم 3 نوفمبر الماضى تعطلت جلسة الجنايات بتواجد المحامين داخل القاعة وقدم رئيس الدائرة شكوى للمستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ ضد 17 من المحامين اتهمهم بترديد هتافات ضد الدائرة وصدر بحقهم أمر ضبط وإحضار، ولكن بعد تدخل مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائى ورئيس مباحث قسم أول انتهى الخلاف بين الجانبين.