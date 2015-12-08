محافظ الاسماعيلية يشهد حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المحافظة

حضر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية الاحتفالية الكبيرة التي نظمتها مديرية التربية و التعليم بقصر ثقافة الاسماعيلية لتنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الإسماعيلية للعام الدراسي 2015/2016 للمرحلتين الإعدادية والثانوي.

كما حضر الاحتفالية المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد و الدكتورة أسماء عبد الفتاح حامد وكيل مديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية وقيادات التربية و التعليم و الطلاب مراسم الاحتفال.

تم تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الطلاب للمرحلتين الثانوية و الإعدادية على مستوى المحافظة تم تكريم عدد من الطلاب و الأساتذة و الموجهين الفائزين بمراكز متقدمة فى مختلف المسابقات على مستوى الجمهورية فى مختلف الأنشطة وقد تضمنت الاحتفالية استعراض لطابور العرض للطلاب أعضاء مجلس الاتحاد و تلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب أحمد عبد الهادي على من مدرسة صبيح الإعدادية بإدارة القصاصين التعليمية ثم كلمة الطالب أحمد محمد عبد السلام أمين عام إتحاد طلاب المحافظة و عرض فقرات فنية موسيقية و غنائية لفريق موسيقى التربية والتعليم و غناء للطالبة دينا محمد محمد عطا و أداء قسم إتحاد الطلاب .

وأكد المحافظ أثناء الحفل على أن احتفالية تنصيب إتحاد الطلاب هي الشكل الأساسي لأسلوب بناء قاعدة التنمية البشرية للأجيال الجديدة و تأهيلهم لممارسة الديمقراطية و السياسة الحقيقية .



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