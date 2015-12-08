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محافظ الاسماعيلية يشهد حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المحافظة

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محافظ الاسماعيلية يشهد حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المحافظة محافظ الاسماعيلية يشهد حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المحافظة
حضر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية الاحتفالية الكبيرة التي نظمتها مديرية التربية و التعليم بقصر ثقافة الاسماعيلية لتنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الإسماعيلية للعام الدراسي 2015/2016 للمرحلتين الإعدادية والثانوي.

كما حضر الاحتفالية المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد و الدكتورة أسماء عبد الفتاح حامد وكيل مديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية وقيادات التربية و التعليم و الطلاب مراسم الاحتفال.

تم تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الطلاب للمرحلتين الثانوية و الإعدادية على مستوى المحافظة تم تكريم عدد من الطلاب و الأساتذة و الموجهين الفائزين بمراكز متقدمة فى مختلف المسابقات على مستوى الجمهورية فى مختلف الأنشطة وقد تضمنت الاحتفالية استعراض لطابور العرض للطلاب أعضاء مجلس الاتحاد و تلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب أحمد عبد الهادي على من مدرسة صبيح الإعدادية بإدارة القصاصين التعليمية ثم كلمة الطالب أحمد محمد عبد السلام أمين عام إتحاد طلاب المحافظة و عرض فقرات فنية موسيقية و غنائية لفريق موسيقى التربية والتعليم و غناء للطالبة دينا محمد محمد عطا و أداء قسم إتحاد الطلاب .

وأكد المحافظ أثناء الحفل على أن احتفالية تنصيب إتحاد الطلاب هي الشكل الأساسي لأسلوب بناء قاعدة التنمية البشرية للأجيال الجديدة و تأهيلهم لممارسة الديمقراطية و السياسة الحقيقية .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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