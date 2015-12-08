قاضى محاكمة المتهمين بقتل "ميادة أشرف" يطرد متهم من القفص لعدم التزامه

تواصل الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر جلسة محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف، وقتل الصحفية ميادة أشرف.

وقدم ممثل النيابة العامة مذكرة منسوبة لإدراة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون بتاريخ توقيع الكشف الطبى على "محمد أبو ضيف"، وتبين أنه لا يعانى من ثمة أمراض نفسية أو عصبية والحالة العامة له مستقرة، وكذلك توقيع بحث الحالة الإجتماعية لمتهمين، وأمرت المحكمة بطرد أحد المتهمين، لعدم انصياعه لتعليمات المحكمة وعدم إلتزام الصمت.

وتضم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوسا و12 هاربا ، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.