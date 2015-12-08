بالصور.. وكيل تعليم الغربية تتابع استعدادات "مركز التطوير" للمعرض المحلى

زارت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، مركز التطوير التكنولوجى بالغربية، للوقوف على استعدادات المركز للمعرض المحلى للغربية "الأيسف"، والذى سيتم الإعداد له يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، وسيقام المعرض يوم الأحد 13 ديسمبر بكلية الهندسة جامعة طنطا.

كما تفقدت وكيل الوزارة ورشة العمل المنُفذة بالمركز لمسئولى الصيانة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة للوقوف على تفعيل التعليمات الواردة من الوزارة بشأن صيانة جميع أجهزة الحاسب وملحقاته والتى أصبحت مسئولية التطوير التكنولوجى.

كما تفقدت قاعات تدريبات القيادات التربوية على الحاسب الآلى من خلال نظم التشغيل وبرامج الأوفيس.



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