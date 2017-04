"فيلم كتير كبير" يتصدر المرتبة الأولى في لبنان

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم The Martian حيث حصد 13.5 مليون دولار، ودخل فيلم In the Heart of the Sea في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 17.1 مليون دولار، وتقدم فيلم The Good Dinosaur الى المرتبة الثالثة مع 19.4 مليون دولار، وتقدم مجدداً فيلم Spectre الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 23 مليون دولار، وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 32.4 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Spectre الى المرتبة الخامسة حيث جمع 5.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Creed الى المرتبة الرابعة مع 14.9 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم The Good Dinosaur في المرتبة الثالثة حيث جمع 15.3 مليون دولار، ودخل فيلم Krampus في المرتبة الثانية مع 16.2 مليون دولار، وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الأولى بعد أن حصد 18.8 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Creed الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 4187 شخص، ودخل فيلم Bus 657 في المرتبة الرابعة مع 4207 مشاهد، وتراجع فيلم Bridge of Spies الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 4279 شخص، بقي فيلم Spectre في المرتبة الثانية مع 4400 مشاهد، وتقدم الفيلم اللبناني "فيلم كتير كبير" من المرتبة الخامسة الى المرتبة الأولى بعد أن شاهده 4534 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Spectre الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 12907 شخص، وتراجع فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 13163 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة أيضاً تراجع فيلم Creed حيث شاهده 14463 شخص، ودخل فيلم Bus 657 مباشرة في المرتبة الثانية حيث شاهده 18986 شخص وبقي فيلم In the Heart of the Sea في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 45202 شخص.

في مصر، دخل فيلم The Last Witch Hunter في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 225150 جنيه، ودخل أيضاً فيلم Secret in Their Eyes الى المرتبة الرابعة مع 394641 جنيه، وبقي فيلم Bridge of Spies في المرتبة الثالثة حاصداً 486096 جنيه، وبقي أيضاً فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الثانية مع 549676 جنيه، وصمد فيلم Spectre في المرتبة الأولى بعد أن جمع 792880 جنيه.