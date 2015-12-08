السيسى يستعرض حرس الشرف بقصر الرئاسة اليونانى.. وبدء المباحثات الرسمية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مقر القصر الجمهورى بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأجريت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية فى القصر الجمهورى مع الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، ثم توجها لعقد جلسة مباحثات رسمية.

وعقب ذلك سيلتقى الرئيس السيسى مع رئيس وزراء اليونان، الكسيس تسيبراس، ويختتم اليوم الأول لزيارته بحضور منتدى رجال الأعمال المصرى اليونانى.

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