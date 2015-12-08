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بالفيديو.. الرئيس اليونانى للسيسى: نقدر مواجهتكم للإرهابيين وداعش فى المنطقة

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بالفيديو.. الرئيس اليونانى للسيسى: نقدر مواجهتكم للإرهابيين وداعش فى المنطقة بالفيديو.. الرئيس اليونانى للسيسى: نقدر مواجهتكم للإرهابيين وداعش فى المنطقة
أشاد الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، بدور تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تحقيق الاستقرار، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى قارة أفريقيا كلها.

ووجه الرئيس اليونانى كلامه إلى الرئيس السيسى فى لقاء فور وصوله إلى قصر الرئاسة اليونانى، قائلا "نشيد بالدور الذى تقومون به لإنهاء الحرب والأزمة فى سوريا من منطلق إنسانى ولمواجهة هذه المأساة الخاصة باللاجئين ومواجهة الإرهابيين من داعش الذين يبثون الإرهاب فى المنطقة".

وأعرب عن خالص أمنياته فى التقدم المبهر الذى حققته مصر فى مجال الاقتصادى وافتتاح قناة السوس الجديدة، قائلا: "هذا المشروع يضاهى عظمة وتاريخ الشعب المصرى وبالتعاون مع ميناء شرق بورسعيد هذا سيؤدى لمزيد من التقارب مع اوروبا والمنطقة بشكل عام".

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مصر 365

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