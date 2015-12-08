عشرات المصريين ينظمون وقفة تأييد للرئيس السيسي بأثنيا

نظم عشرات المصريين القادمون من مختلف المدن اليونانية وعدد من الدول الأوروبية تظاهرة أمام السفارة المصرية بأثينا وبالقرب من القصر الجمهورى اليونانى تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وصل إلى العاصمة اليونانية ظهر اليوم فى زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام.

رفع المصريون صور الرئيس السيسي والأعلام المصرية ولافتات حملت عبارات التأييد للرئيس السيسى وعبارة "تحيا مصر" ورددوا الأغانى الوطنية.

وارتدى غالبية المصريين الملابس التى تحمل ألوان العلم المصرى، معربين عن سعادتهم لزيارة الرئيس السيسي إلى اليونان ودعمهم للمشاريع الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها مشروع محور قناة السويس.

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