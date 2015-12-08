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السيسى لنظيره اليونانى: مستعد للتعاون مع دول العالم للقضاء على الإرهاب

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السيسى لنظيره اليونانى: مستعد للتعاون مع دول العالم للقضاء على الإرهاب السيسى لنظيره اليونانى: مستعد للتعاون مع دول العالم للقضاء على الإرهاب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى لنظيره اليونانى، إننا نحتاج إلى المزيد من التعاون فى ملفات الإرهاب والأمن، مشيرا إلى استعداده للتعاون مع دول المتوسط وأوروبا وكل دول العالم للقضاء على الإرهاب.

وأكد السيسى خلال لقائه نظيره اليونانى بأثينا اليوم الثلاثاء، أنه يقدر مواقفك اليونان الإيجابية الداعمة للشعب المصرى وثورته خلال الأشهر الماضية، مضيفا: إننا نحتاج إلى مزيد من التعاون فى المنطقة فى كل المجالات، وأسجل بمنتهى الوضوح تحرك وجهد دولى مشترك".

وأوضح الرئيس المصرى أن الزيارة تعكس العلاقة بين البلدين منذ آلاف السنين، موجها التحية للشعب اليونانى والشكر على حفاوة الاستقبال، مضيفا أن اللقاء الثلاثى بين واليونان وقبرص يفتح مجالات للتعاون بين مصر ودول المتوسط وأوروبا وتطور لعلاقات التعاون المشترك.

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مصر 365

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