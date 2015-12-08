«وزير الإسكان»: نعمل على تنفيذ 3 مشروعات كبرى خلال الفترة القادمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن الوزارة لديها 3 مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للحكومة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر المشروعات الكبرى اليوم الثلاثاء أن أول هذه المشروعات هي المليون ونصف المليون وحدة سكنية والمقرر الانتهاء منها خلال 5 سنوات،مضيفا أن ربع هذا العدد من الوحدات السكنية يتم تنفيذه حاليا، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وقال وزير الإسكان إن المشروع الثاني هو مشروع مياه الشرب والصرف الصحي، إذ تهدف مشروعات المياه خلال الثلاث سنوات القادمة لتغطية الجمهورية بالكامل بمياه الشرب

وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، أكد مدبولي أن الوزارة تهدف إلى تغطية 50% من الريف بدلا من 15% حاليا ،مشيرًا أن نسبة التغطية الحالية تم الوصول لها في 20 سنة.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارات تهدف للقضاء على المساكن الخطرة على حياة الإنسان كالدويقة وعزبة خير الله وتطويرها، بالإضافة إلى القضاء على مساكن العشش، وذلك خلال 3 سنوات.

ونوه أن عدد من يقطنون هذه المساكن يبلغ 150 ألف وحدة سكنية ،مؤكدا عزم الوزارة على تطوير هذه المناطق.