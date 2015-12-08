حبس صحفى بصوت الأمة عامين وغرامة 20 ألفا لعبد الحليم قنديل بتهمة سب الزند

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، غيابيا، بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة صوت الأمة، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير، بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وذلك فى القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقى.

كان نادى القضاة تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمهما بـ"سب وقذف" المستشار أحمد الزند، أثناء رئاسته نادى القضاة، والمستشار عبد الله فتحى، وكيل أول النادى فى ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان التى يتعامل معها النادى".

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