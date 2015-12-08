حبس صاحب كافيه 4 ايام لاتهامه باغتصاب طفلة بعد وعدها بالزواج فى المقطم

قرر مصطفى سعفان وكيل أول نيابة المقطم، بإشراف محمد مصطفى مدير النيابة، بحبس صاحب كافيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض واغتصاب طفلة 14 سنة، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تقدم والدة الطفلة المجنى عليها ببلاغ تتهم فيه صاحب كافية بهتك عرض طفلتها واغتصابها، وقررت والدة المجنى عليها فى تحقيقات النيابة أنها عرفت بالأمر من الجيران، بعد أن لاحظوا على طفلتها الإنعزال التام عنهم ومحاولتها الانتحار أكثر من مرة.

وبمناقشة الطفلة المجنى عليها، أكدت أنها تعرفت على المتهم 30 سنة، وذلك أثناء مرورها اليومى من أمام الكافيه ملكه أثناء الدراسة، ونشأت بينهم قصة حب ووعدها بالزواج، وفى أحد الأيام وأثناء عودتها من الدراسة فؤجئت به وهو يقود سيارة، وطلب منها الركوب معه لتوصيلها، ثم توجه بها إلى احدى المناطق النائية، وطلب منها معاشرتها معاشرة الأزواج، وقام باغتصابها داخل السيارة.

وأضافت المجنى عليها، أنها بعد هذه الواقعة تعددت لقاءتهم الجنسية، ثم فوجئت بعد ذلك بمحاولته التهرب منها، فقررت الانتحار أكثر من مرة، حتى افتضح أمرهما بين الجيران، وتم إبلاغ والدتها.

وبالكشف الطبى على المجنى عليها، تبين أنها مازالت بكرا، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليها ووالدتها، أنكر واقعة اغتصابها، مؤكدا أنه كانت بينهم علاقة حب، وقرر إنهائها لرفض أهله الزواج منها، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

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