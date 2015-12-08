تخصيص2800 متر لإنشاء مدرسة للتعليم الفنى للبنات بمركز العدوة بالمنيا

وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا،على تخصيص مساحة 2800 م2 لإنشاء مدرسة ثانوية للتعليم الفني للبنات بقرية صفانية التابعة لمركز ومدينة العدوة وذلك استجابة لمطلب اهالى القرية ولاحتياجها الشديد لهذه المدرسة.

كما كلف المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بتدبير الاعتمادات اللازمة لعملية إنشاء المدرسة.

من جانبه ، أوضح محمود سعد رئيس مركز ومدينة العدوة ، ان هذه المساحة تقع ضمن الحيز العمراني للقرية وتتوسط مبنى الوحدة المحلية والمدرسة الابتدائية رقم (4) الأمر الذي يحتم استغلال هذه المساحة لإنشاء مدرسة للتعليم الفني لخدمة عدد 7 قرى و 18 تابع لها.