غدا..آثريون يرصدون شروق الشمس على مقصورة آمون بمعبد "حتشبسوت" بالأقصر

تشارك الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، غداً الأربعاء، فى رصد شروق للشمس على مقصورة آمون بمعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى لطيبة، وكان اليوم الثلاثاء هناك تعامد جزئي على المعبد تم رصده أيضاً.

ويقوم بأعمال هذا الرصد أثريون مصريون بقيادة الباحث أحمد عوض، والذي يرى أن يومى الشروق على المقصورة هما 9 ديسمبر و 6 يناير، ويختلف فى ذلك مع أبحاث بعض الأثريين الأجانب الذين يرى بعضهم أن الشروق فى شهر يناير، ومن المقرر أن تقوم الجمعية بتصوير الحدث لاستغلاله فى الترويج لسياحة الظواهر الفلكية فى الأقصر، التى تم الاهتمام بها بعد الثورة.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية أيمن أبوزيد أن هذه الأحداث الفلكية إذا تم استغلالها وتسويقها بشكل جيد سيكون لها بالغ الأثر فى تطوير الحركة السياحية الوافدة للمدينة، وبصفة خاصة فى ديسمبر الذى سيشهد بذلك ظاهرتين هامتين فى شرق الأقصر وغربها.

وفى إطار الاهتمام بسياحة الظواهر الفلكية فى الأقصر، قامت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر بالتسويق لحدث تعامد الشمس على معبد آمون بالكرنك فى بورصة لندن للسياحة هذا العام، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة بالأقصر، وكذلك عمل بريشورات باللغة الإنجليزية لتوزيعها على الفنادق والمراكب السياحية قبل الحدث بالتعاون مع محافظة الأقصر.

وفى ذات السياق، قال رمضان الحجاجى رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالأقصر، إن معبد حتشبسوت من أشهر المعابد الجنائزية بالأقصر، ولا يأتى سائح للمدينة إلا وتطأ أقدامه أرض المعبد الفريد فى تصميمه المعمارى، والذي يتكون من ثلاث طوابق صممت بهرمونية متناسقة بين الجبل وحوائط المعبد، والظاهرة كونها بهذا المعبد سوف يكون لها أثر فى التسويق السياحى خاصة فى هذه الفترة التى تعانى منها الأقصر من ندرة السياح وتوقف الحال.