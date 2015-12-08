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اعتصام عمال "ترسانة السويس" للمطالبة بصرف المستحقات المالية

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اعتصام عمال "ترسانة السويس" للمطالبة بصرف المستحقات المالية اعتصام عمال "ترسانة السويس" للمطالبة بصرف المستحقات المالية
دخل عدد كبير من عمال شركة ترسانة السويس فى اعتصام مفتوح عن العمل اليوم الثلاثاء، للمطالبة للانضمام لهيئة قناة السويس، والمعاملة بالمثل مع موظفي الهيئة وتنفيذ مطالب الشركات السبع التى تقدم خدمات لهيئة قناة السويس وتتبعها إداريا وصرف الأرباح والمستحقات المالية الخاصة بهم.

وقال المحتجون لـ "اليوم السابع"، إن مطالبهم مشروعة طبقًا لقانون العمل والدولة المصرية، مؤكدين أنه يتم التعامل معهم مالياً بالتساوي مع عمال وموظفي هيئة قناة السويس ، وأنهم تلقوا وعود من قيادات الهيئة على مدار السنوات الماضية ولكن دون تفعيل.

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