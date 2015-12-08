ضبط عاطلين فى طوخ بحوزتهما بندقية خرطوش وحشيش وأقراص مخدرة بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ برئاسة الرائد محمد سعيد من ضبط عاطلين بحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بمدينة طوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز طوخ يفيد ضبط كل من "محمود.ع"، 27 سنة، عاطل، و"عبد الله.م"، 31 سنة، عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 47158- 14 وعدد [4] طلقات، وكمية من البانجو المخدر حوالى 3 كيلوجرامات وكمية من الحشيش حوالى 75 جرام و65 قرصا مخدرا و1175 جنيها و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد عبد المؤمن مدير نيابة طوخ برئاسة مصطفى رشاد أبو العينين بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.