محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بعيد الطفولة

شهد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية فعاليات احتفال عيد الطفولة بالمدرسة التجريبية المتميزة للغات بشبين الكوم، وذلك بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، حيث أشار عبد الباسط إلى أهمية الاحتفال بعيد الطفولة كونه يوما للتآخى والتفاهم على النطاق العالمى بين الأطفال، مشيرا إلى الدور الذى يقوم به فى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفهية المفيدة للطفل من خلال فعاليات متنوعة تشمل عروض مسرحية، مسرح العرائس، الورش الفنية، الأشغال اليديوية، وتكريم الأطفال المبدعين، وبث ثقافة المعرفة التجريبية والإبداعية والتحفيز عليها.

كما وجه محافظ المنوفية إلى الاهتمام بالمكتبات الموجودة بالمدارس حيث أنها تسعى إلى إكساب الطفل عددا من المهارات الابداعية والفنية والأدبية وتعمل على نشر ثقافة تعامل الاسرة مع الطفل ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية وذلك من خلال مشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بشئون الطفل وخاصة من القائمين عليها بالتربية والتعليم، مؤكدا على أن الاحتفال بعيد الطفولة لابد وأن يكرس للتثقيف والتوعية بأهداف حقوق الطفل ودعم الرفاهية الكاملة للأطفال وذلك من خلال الأنشطة الترفيهية والرياضية الخاصة بالطفل.

كما شدد محافظ المنوفية على أهمية منع جميع أشكال الانتهاكات التى تمارس ضد الأطفال مثل العنف ضد الأطفال وعمالة الأطفال ولا بد من أن تحظى حقوق الطفل بكل جوانبها بالتأييد والدعم الكامل على جميع المستويات المحلية والوطنية وذلك لإعلاء مصلحة حقوق الطفل.