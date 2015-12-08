الخارجية الروسية: موقفنا فى تسوية الأزمة السورية لم ولن يتغير

>أكدت المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الموقف الروسى فى تسوية الأزمة السورية لم ولن يتغير.

وأوضحت زاخاروفا ـ فى تصريحات اليوم الثلاثاء ـ" أن بعض وسائل الإعلام نقلت خلال الأيام الأخيرة تصريحات علنية للشركاء الأجانب الذين يؤكدون أن روسيا غيرت موقفها من المسألة السورية، ونود أن نوضح أن الموقف الروسى فى الأزمة السورية يتميز بطابع مبدئي، ونحن لم نغيره ولن نغيره بما فى ذلك إطار تشكل المجموعة الدولية لدعم سوريا فى فيينا والتى نعتبرها واعدة".

وقالت" إن الحوار بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا غير ممكن دون التوصل إلى إجماع حول قائمة المجموعات الإرهابية فمن دون تحديد مشترك لمن يعتبر فى سوريا إرهابيا من غير الممكن الحوار حول العملية السياسية بين الأطراف السورية، وعن مسالة وقف إطلاق النار المهمة والعاجلة".

وأضافت " من الواضح أنه لا يمكن خوض أى مفاوضات أوعقد أية هدن مع الإرهابيين"، ونعتقد أنه من السابق لأوانه الإعلان عن الجاهزية لعقد اجتماع آخر للمجموعة الدولية لدعم سوريا على المستوى الوزارى فى نيويورك 18 ديسمبر".