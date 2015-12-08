تشييع جنازة محافظ عدن بحضور الرئيس اليمنى

>شيعت بعد ظهر اليوم الثلاثاء جنازة اللواء جعفر محمد سعد الذى قتل أمس الأول فى عملية إرهابية فى مدينة عدن جنوب اليمن.

وقد أقيمت صلاة الجنازة على المحافظ الراحل فى مسجد "التوحيد" بعدن بحضور الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والعميد ناصر مشنب قائد قوات التحالف العربى فى عدن ووزير الداخلية وعدد من الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب ومحافظو عدن ولحج وأبين وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية وجموع من المواطنين.

وأكد الرئيس هادى أن العناصر الإجرامية التى ارتكبت هذه العملية الإرهابية لن تفلت من العقاب الرادع جراء أعمالهم الإجرامية، وقال إن رحيل اللواء جعفر فى مثل هذه المرحلة الحساسة تمثل خسارة كبيرة على الوطن الذى كان فى أمس الحاجة له لما يتمتع به من حس وطنى عالى ويعمل بكل جهد وتفان من أجل أمن واستقرار المحافظة وتطبيع الحياة فيها.

وأضاف أن مواقفه البطولية ستظل حاضرة فى ذاكرة اليمنيين خاصة قيادته لمعركة تحرير عدن من المليشيات الانقلابية وسيظل كافة أبناء الشعب اليمنى يتذكرون تلك المواقف الشجاعة التى سطرها دفاعا عن كرامة وعرض أبناء محافظة عدن.

ومن ناحية أخرى أدى العميد عيدروس الزبيدى محافظ عدن الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس هادى، الذى أكد أنه يتولى المسئولية فى ظروف دقيقة تتطلب توحيد الجهود لاستتباب الأمن والاستقرار ومواصلة جهود سلفه الراحل.

أكد الرئيس تقديم كافة الإمكانات والصلاحيات للمحافظ للقيام بمهامه بالصورة المثلى وفى إطار التكامل والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية وتعاون وتفعيل دور المجتمع باعتباره الرهان والركيزة الأساسية لتثبيت الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المحافظ الجديد أكد أنه سيعمل من أجل خدمة المحافظة وأمنها واستقرارها مع كافة ابنا المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة.