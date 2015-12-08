بلاغ للنائب العام يكشف الاستيلاء على أراضى المحاربين القدامى بالدقهلية

تقدم المحامى زينهم عبد الحميد، وكيلا عن عددا من المحاربين المصريين القدامى، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كل من وزير الزراعة السابق المحبوس حاليا، صلاح هلال، ومدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومسئول الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، يتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على أراضيهم التى حصلوا عليها عقب العودة من حرب اليمن.

وذكر البلاغ رقم 20757 لـسنة 2015 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقهم تلاعبوا بمستندات استمارة التوزيع الخاصة بالأرض الزراعية التى تم توزيعها على المحاربين القدامى عقب العودة من حرب اليمن، الواقعة بناحية طلخا – دقهلية، لتسهيل الاستيلاء عليها من قبل رجال أعمال.

وأوضح البلاغ أن وقائع التلاعب تضمنت اشتراك المشكو فى حقهم مع آخرين فى اصطناع مستند مزور، عبارة عن شروط تصالح مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وصدور قرار الهيئة رقم 27 فى 25 فبراير 1995 الذى تم بموجبه نزعة ملكية الفلاحين – المحاربون القدامى – للأطيان الزراعية الموزعة عليهم.

وأضاف أن الفلاحين أقاموا دعاوى قضائية صدر لصالحهم أحكام فيها بإلغاء قرار نزع ملكيتهم للأطيان الزراعية، إلا أنه حتى الأن لم يتحرك أحد لتنقيذ الحكم القضائى النهائى، ولم تتدخل أى جهة حكومية لإعادة الأراضى للمحاربين القدامى، مطالبين النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمكينهم من الأراضى.