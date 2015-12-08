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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "المواشى" فى بنى سويف

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "المواشى" فى بنى سويف ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "المواشى" فى بنى سويف
تمكن رجال المباحث، بمركز شرطة ناصر، اليوم الثلاثاء ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى.

ووردت معلومات للرائد محمد الخولى ، رئيس مباحث ناصر ، تفيد بقيام " عطية .ع.ح" – 47 سنة ومقيم مركز ناصر، ونجله " محمد "- 22 سنة، جزار، و"شعبان .ص.س" – 51 سنة ومقيم قرية أشمنت، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواشى.

وعلى الفور، تمكن الرائد محمد الخولى على رأس قوة من مداهمة منزل المتهم الأول والثانى، والعثور على مواشى مسروقة، وموجوة فى الدور الثانى.

تم التحفظ على المتهمين الثلاثة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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