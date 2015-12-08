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تباطؤ حركة السيارات بسبب كسر فى ماسورة مياه شرب بمنطقة الزمالك

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تباطؤ حركة السيارات بسبب كسر فى ماسورة مياه شرب بمنطقة الزمالك تباطؤ حركة السيارات بسبب كسر فى ماسورة مياه شرب بمنطقة الزمالك
توجهت الخدمات المرورية، بناء على توجيهات اللواء علاء الديجوى مدير مرور القاهرة، إلى منطقة الزمالك بسبب كسر بماسورة مياه للشرب أمام العقار رقم 17 بشارع شجرة الدر، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق، التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بالمكان.

كما أمر مدير المرور بإخطار غرفه عمليات شركة مياه شرب القاهرة، والتى دفعت بفريق الإصلاح للعمل على إصلاح الماسورة مع تمركز للخدمات المرورية والأمنية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا بكسر ماسورة بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الواقعة، وتم إخطار المحافظة لإصلاح الكسر تحسبًا لارتفاع منسوب المياه بالطريق.

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