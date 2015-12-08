القبض على تشكيل عصابى خطف "شنطة يد" مدرسة فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من ضبط تشكيل عصابى يضم رجلين وفتاة، خطفوا شنطة مدرسة أثناء عودتها من عملها، وفروا هاربين بسيارتهم.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد شريف وجيه مأمور قسم ثالث الإسماعيلية بتلقيه بلاغ من " أسماء.م . ع " مواليد 89 مدرسة، ومقيمة دائرة القسم، قالت فى بلاغها، بأنه أثناء عودتها من عملها وسيرها فى الشارع قام مجهولون يركبون سيارة بخطف شنطة يدها وفرت هاربة.

تمكن العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية من مطاردة السيارة رقم (ط ع ا 6867 ) ملاكى ماركة متسوبيشى لانسر، وتم ضبطها، وتبين أن بداخلها "فهد.ج . ح " قائد السيارة عاطل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبرفقته زوجته "هند .ح .ع " مواليد 84 و"حسنى .أ.ح " مواليد 97 عاطل مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية.

وبتفتيش السيارة، تم العثور على حقيبة يد المدرسة المبلغ بسرقتها وبداخلها بطاقة المبلغة ومبلغ مالى 2350 جنيه.

تم التحفظ على المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.