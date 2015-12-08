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توزيع 25 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

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توزيع 25 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية توزيع 25 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية
قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية ، إن جمعية الأورمان قامت بتخصيص عدد 25 طن لحوم أضحية مجمدة - 25000 كيلو جرام لحوم - بتكلفة مليون جنية توزع على 12500 أسرة من الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء بالجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية .

وأضاف فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المثمر بين محافظة المنوفية، والجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية، لرفع المعاناه عن الأسر الأكثر احتياجا فى القرى الأكثر فقرا .

من جانبه أشاد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بهذه الأنشكة التي تضع علي رأس أولوياتها الأسر الفقيرة والمواطنين الأولي بالرعاية من أجل تحسين مستوي معيشة هذه الأسر، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً من أجل توفير مستوي معيشي مناسب لأبناء المحافظة بالتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية .

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