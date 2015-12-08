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افتتاح وحدة تدريب القرائية بتعليم أسيوط

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افتتاح وحدة تدريب القرائية بتعليم أسيوط افتتاح وحدة تدريب القرائية بتعليم أسيوط
أكدت الدكتورة هناء قاسم مديرعام الإدارة العامة للقرائية بوزارة التربية والتعليم، على أن القرائية منحة ورسالة ربانية، لنا الشرف أن نحملها، كما أنها عودة لأصولنا القديمة، مشيرة إلى أن القراءة والكتابة هى أساس التحصيل العلمى والنهوض به.

جاء ذلك خلال افتتاح قاسم لقاعة وحدة التدريب على القرائية بديوان عام المديرية، ورافقها خلال الافتتاح عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وبحضور وصلاح فتحى وكيل المديرية، وهمام قاسم موجه عام اللغة العربية، وصلاح عبد النعيم منسق عام القرائية بالمديرية.

وأشادت مديرعام الإدارة العامة للقرائية بالوزارة فى الكلمة التى ألقتها خلال الافتتاح بالجهد المبذول من قبل القائمين على القرائية بالمديرية، مشيرة إلى أنها اختارت المدارس التى زارتها بعدد من الإدارات بشكل عشوائى لإجراء المتابعة داخلها، حتى لا يكون هناك مجاملة ولا فرض رأى "حسبماذكرت ".

وأعربت هناء قاسم، عن سعادتها بتقدم مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة داخل هذه المدارس، والطريقة التى تستخدمها المعلمات في القرائية.

ومن جانبه ، أشاد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، بمشروع القرائية وبالنتائج المبهرة التي حققها على أرض الواقع فى مدارس المحافظة، من حيث رفع مستوى التلاميذ لغويًا، وشكروكيل الوزارة القائمين على مشروع القرائية بالإدارات والمديرية، وأثنى على جهودهم المخلصة فيه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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