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وقفة احتجاجية لمعلمى المدرسة الثانوية العسكرية بالمنيا رفضا لإقالة المدير

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وقفة احتجاجية لمعلمى المدرسة الثانوية العسكرية بالمنيا رفضا لإقالة المدير وقفة احتجاجية لمعلمى المدرسة الثانوية العسكرية بالمنيا رفضا لإقالة المدير
نظم أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الثانوية العسكرية بالمنيا، وقفة اليوم، احتجاجًا علي إقالة مدير المدرسة.

قال المشاركون في الوقفة: إبراهيم الصياد مدير المدرسة المقال، نجح في إعادة الانضباط للمدرسة، ولا يوجد مبرر قانوني لاستبعادة من موقعه، ولابد من عودته لإدارة المدرسة، لافتين أن إقالته أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وأن قرار استبعاده يعد إهانة للمعلم المخلص في عمله.

فيما نفي مسئول بتعليم المنيا، إقالة مدير المدرسة، مؤكداً أن المدير حصل على إجازة أسبوع لحين انتهاء التحقيقات معه في بعض الشكاوي المقدمة ضده بوجود مخالفات بالمدرسة.
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